القماش: الإسماعيلي مكانه الطبيعي في المقدمة مع الأهلي والزمالك

أكد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي أنه سعيد للغاية بأداء لاعبيه في مباراة طلائع الجيش التي انتهت بفوز الدراويش 2-1 في الدوري الممتاز.

وقال القماش عقب اللقاء: "سعيد للغاية بهذا الفوز، وفخور بإسعاد جماهير الإسماعيلي، لأنه عندما توليت المسئولية، أكدت أن المركز 12 بالدوري لا يليق بالإسماعيلي".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2): "الترتيب الطبيعي لجدول الدوري، أن يكون الإسماعيلي في القمة بصحبة الأهلي والزمالك".

وقفز الإسماعيلي للمركز الثامن برصيد 28 نقطة مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن الأهلي المتصدر، و7 نقاط عن الزمالك الوصيف.

وعن مواجهة الجيش، أكد مدرب الإسماعيلي أن لاعبيه أدوا اللقاء بروح عالية، ونجحوا في استغلال المساحات خلف ظهيري الجنب، بفضل سرعة ومهارة عفروتو ومروان محسن.

وواصل: "التبديلات كانت إيجابية للغاية، وأهدرنا أكثر من فرصة، وأشركت حسني عبد ربه وعمر الوحش وأحمد سمير فرج لزيادة الكثافة في وسط الملعب".

وأشار المدير الفني للإسماعيلي إلى أنه طالب إدارة النادي بضرورة تنظيم معسكر مغلق خلال فترة توقف الدوري لمدة 8 أيام، لأن الفريق يعاني من ضعف لياقته البدنية.