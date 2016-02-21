أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - في الدوري المصري.. الانتقام هو السائد

Google+ Print
تقرير في الجول - في الدوري المصري.. الانتقام هو السائد تقرير في الجول - في الدوري المصري.. الانتقام هو السائد

في موسم هو الأكثر ربما بحركة التنقلات بين مدربين بطولة الدوري، من الطبيعي أن تتبادل الفرق مدربيها، وأن تتاح الفرصة للمدربين لأن يلاقون فرقهم السابقة التي تخلت عنهم بشكل سريع.

بعض المدربين هذا الموسم رحلوا عن فرقهم وتولوا فرق أخرى، ومع فرقهم الجديدة نجح البعض في تحقيق الفوز على فرقهم السابقة لينتقموا لأنفسهم، أو خسروا ليكون الانتقام من النادي ضد المدرب.

في هذا التقرير، يرصد لكم FilGoal.com حالات انتقم فيها المدربين من فرقهم السابقة أو العكس هذا الموسم.

ميدو

استقال أحمد حسام ميدو من تدريب الإسماعيلي على خلفية المشكلة التي نشبت بينه وبين حسني عبد ربه قائد الفريق.

ميدو تقدم باستقاله من تدريب الفريق الأصفر، لكنه سرعان ما تولى تدريب الزمالك خلفا لماركوس باكيتا.

ومع الزمالك حقق 3 انتصارات متتالية، ثم تعادل مع سموحة قبل أن يحل ضيفا على فريقه القديم في الإسماعيلية.

الإسماعيلي انتقم من ميدو على رحيله، وكبده الهزيمة الأولى مع الزمالك بهدف، لتكون مقدمة لرحيله عن الفريق بعد خسارة أخرى في المباراة التالية أمام الأهلي.

هاني رمزي

التجربة الثانية كانت لهاني رمزي والذي بدأ الموسم على رأس القيادة الفني لإنبي في الولاية الثانية له مع الفريق البترولي.

هاني رمزي رحل عن إنبي بالتراضي بعد سلسلة من النتائج السلبية، ولكنه تولى تدريب اتحاد الشرطة الذي يصارع على الهبوط.

الأقدار لعبت لعبتها، وفي أولى مباريات رمزي مع الشرطة كان عليه الخروج لملاقاة فريق السابق.

الشرطة لم يحقق أي فوز في الدوري إلى تلك اللحظة، لكن ذلك تغير حين فاز اتحاد الشرطة على إنبي بهدفين مقابل هدف وانتقم هاني رمزي من فريقه القديم.

حمادة صدقي

التجربة الأخيرة في الدوري المصري لحمادة صدقي الذي بدأ الموسم مع وادي دجلة.

وادي دجلة أقال حمادة صدقي بعد فترة من الموسم بسبب سوء النتائج، لكن صدقي لم يقتنع بإقالته.

وحين تولى صدقي تدريب إنبي، تحسنت معه النتائج بشكل كبير، وفي مباراة اليوم بين الفريقين، انتصر حمادة صدقي مع إنبي على وادي دجلة فريقه القديم تحت قيادة باتريس كارترون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع