بالفيديو – روما يصالح جماهيره.. صلاح يضرب هدفين ضمن خماسية ساحرة

قاد محمد صلاح جناح روما فريقه لفوز كبير على ضيفه باليرمو في لقاء الجولة 26 للدوري الإيطالي وسجل هدفين ضمن خماسية نظيفة للجيلاروسي.

وسجل صلاح هدفين وإدين دجيكو مثلهما مع سيدو كيتا ليصالح روما جمهوره بعد خسارته أمام ريال مدريد 2-0 الأربعاء الماضي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وارتقى روما للترتيب الرابع برصيد 50 نقطة بعد فوزه الأكبر هذا الموسم على حساب باليرمو صاحب الترتيب 16 برصيد 26 نقطة.

تقدم إدين دجيكو في الدقيقة 30 بعد دقيقتين من إهداره فرصة العمر والمرمى خالي تماما من حارسه، عندما استلم كرة داخل منطقة الجزاء بالصدر حولها بيساره بين قدمي حارس باليرمو.

ثم سجل سيدو كيتا الهدف الثاني في الدقيقة 52 عقب كرة عرضية استلمها وسدد بيمينه في المقص من داخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثالث لروما والأول لصلاح بعد انطلاقة عقب تمريرة من إدين دجيكو سددها صلاح بيساره في الزاوية البعيدة في الدقيقة 60.

وبعد دقيقتين..

أحرز صلاح الهدف الرابع والثاني له عقب استلام الكرة بشكل سيء بعد تمريرة ناينجولان، لكنه كافح واشترك مع الحارس فاتجهت الكرة على خط المرمى، لكن من زاوية مستحيلة حولها النجم المصري في الشباك.

وسجل صلاح هدفيه الثامن والتاسع مع روما هذا الموسم في شباك باليرمو، ولأول مرة يحرز هدفين في مباراة واحدة بقميص الجيلاروسي.

وخرج صلاح في الدقيقة 86 وسط عاصفة من تحية الجماهير في ملعب الأولمبيكو.

وفي الدقيقة 89 حول دجيكو عرضية بيروتي برأسية ممتازة في شباك باليرمو ليختتم الخماسية.