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السلطات الإيرانية تمنع سجينا أمريكيا من الاتصال بمحاميه

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السلطات الإيرانية تمنع سجينا أمريكيا من الاتصال بمحاميه السلطات الإيرانية تمنع سجينا أمريكيا من الاتصال بمحاميه

سياماك نامازي

قالت عائلة ومحام رجل أعمال أمريكي من أصل إيراني محتجز في إيران منذ أكتوبر إن السلطات الإيرانية تمنع أي لقاء له مع محاميه.

وبحسب رويترز قال مصدر على صلة بالأمر رفض الكشف عن هويته إن قوات الحرس الثوري الإيراني ألقت القبض على سياماك نامازي الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية في أكتوبر أثناء زيارته لعائلته. ولم توجه له السلطات الإيرانية أي اتهامات.

وكان قد أفرج عن خمسة مواطنين أمريكيين آخرين من سجون إيرانية منذ أكثر من شهر في إطار اتفاق تاريخي لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة. وبعد إطلاق سراحهم قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه حصل على تعهدات من إيران بحل قضية نامازي قريبا.

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