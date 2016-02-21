لبنان يستوفى كل الشروط المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

>أعلن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزى (محافظ البنك المركزي)، أن مجموعة "الجافي" المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب دوليا، أكدت أن لبنان يستوفى كل الشروط المطلوبة من حيث القانون ومن حيث الممارسة، لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل.

وقال سلامة - فى بيان صحفى - اليوم الأحد، إن المجموعة أكدت فى البيان الختامي، الذى أصدرته عقب انتهاء جمعيتها العمومية التى انعقدت فى باريس خلال الفترة من 15 و19 فبراير الجاري، أنه لن يكون هناك أى مطالبة أو متابعة تخص لبنان.

واعتبر "أن هذا الإعلان الصادر عن جمعية عمومية تضم 199 بلدا، يريح لبنان من حيث تعاطيه المصرفى والمالى مع الخارج، ويسهل على من يتعاطى مع المصارف اللبنانية وبالأخص المغتربين اللبنانيين وغير المقيمين، التحويلات من وإلى لبنان"، مشيرا إلى أن هذا التطور الإيجابى نتج عن إقرار القوانين المطلوبة من قبل مجلس النواب والحكومة اللبنانية فى نوفمبر 2015 وعن تعاميم مصرف لبنان.

وأضاف سلامة قائلا " هذا القرار يبقى لبنان منخرطا فى العولمة المالية؛ مما ينعكس إيجابا على وضعه الاقتصادي" .. وتابع " هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان أسهمت فى إظهار إرادة لبنان الجدية فى تطبيق كافة المعايير، التى تؤمن الشفافية فى قطاعه المالي".

وأشار محافظ البنك المركزى اللبنانى إلى أن "مجموعة "الجافي" المعنية عالميا بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار، كانت قد وضعت 22 دولة تحت المراقبة فى أكتوبر 2015، أما فى فبراير 2016، فقد أبقت 15 دولة تحت الرقابة فى اجتماعها الأخير، ومن بينها دولا من مجموعة العشرين، واعتبرت أن 7 دول ليست بحاجة إلى أى متابعة أو إجراء جديد ومن بينها لبنان".

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