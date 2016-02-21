علامات تؤكد إصابتك بصداع الجيوب الأنفية.. أهمها راسك توجعك وأنت بتوطى



>عوامل مثيرة لصداع الجيوب الأنفية

كثير منا يختلط عليه نوعية وسبب الصداع الذى يعانيه، وفى هذه الأجواء العاصفة التى يتميز فيها الطقس بالأتربة والغبار، تزيد نسب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية والذى ينتج عنه الصداع وألم الرأس المبرح.>الدكتورة داليا باسم أخصائية أمراض الأنف والأذن أوضحت أن هناك علامات بعينها تميز بين صداع الجيوب الأنفية وباق أنواع آلام الرأس الأخرى التى تصيب الكثيرين لأسباب عدة.

وأشارت الدكتورة داليا باسم إلى أن العوامل الجوية وعوامل التهيج الكيميائية كالعطور والكريمات ذات الرائحة النفاذة، والأتربة، وروائح البخور، وروائح مخلفات وعوادم المصانع والسيارات، وروائح البنزين والغراء والطلاء، وروائح التكميم للمفروشات والتعتيق للملابس وغيرها كلها عوامل مزعجة للالتهاب.

علامات صداع الجيوب الأنفية

>وبسبب الإفرازات المخاطية الكثيرة التى تنتج عن التهاب الجيوب الأنفية، ينتج ألم الرأس لدى معظم حالات المصابين بالالتهاب، وعلاماته المميزة عن أى نوع ألم رأس آخر هو الشعور بألم مبرح فى الجبهة والجبين عند محاولة التقاط شىء على الأرض أو من مكان منخفض، ولا شك أن آلام العين والحواجب وما حولهما والشعور بأوجاع حول الأنف والخدود قد يصل إلى جزء من الأسنان، كذلك الشعور بألم ضاغط بشدة على كل تلك المناطق، مصحوبا بأعراض جسدية منها الوهن الشديد، والعصبية نتيجة ألم الرأس، وضعف التركيز، صعوبة التنفس من الأنف لانسدادها، مع إفرازات منها كلها دلالات على أن الصداع ناتج عن التهاب الجيوب الأنفية.