ترامب ينفي مسؤوليته عن انسحاب بوش من سباق الرئاسة الأمريكية

رفض دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الأحد تحمل المسؤولية عن انسحاب حاكم فلوريدا السابق جيب بوش من سباق الرئاسة.

وبحسب رويترز قال ترامب الذي فاز بسهولة في الانتخابات التمهيدية لحزبه في ساوث كارولاينا يوم السبت في حديث لمحطة (سي.ان.ان) “لا أعرف السبب وراء انسحابه.”

كان ترامب انتقد بوش مرارا خلال حملته لنيل ترشح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني القادم. ووصف ترامب بوش بأنه “ضعيف” و “يفتقر للحماس” و”يحرج” عائلة بوش السياسية.

ونفى ترامب يوم الأحد قيامه بأي دور في إزاحة بوش الذي أنهى حملته الانتخابية يوم السبت بعد أن حل رابعا في انتخابات ساوث كارولاينا التمهيدية.

وقال “كافح بوش بقوة.. الوقت ليس وقته. هذا كل ما في الأمر.”