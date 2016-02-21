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طالبة مصرية كرمتها ناسا: البحث العلمي يواجه معوقات عديدة

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طالبة مصرية كرمتها ناسا: البحث العلمي يواجه معوقات عديدة طالبة مصرية كرمتها ناسا: البحث العلمي يواجه معوقات عديدة

الطالبة ياسمين يحيى

قالت المصرية ياسمين يحيى مصطفى، الطالبة المكرمة من وكالة ‘‘ناسا’’ الأمريكية، إن مشروعها تضمن طرق مقترحة لتنظيف وتطهير مصادر المياه أولًا، ثم تحويلها إلى حل مشكلة الكهرباء والحد من تلوث الهواء.

وأضافت «ياسمين»، خلال لقاءٍ لها ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أنها استخدمت في مشروعها علاج بيولوجي للمساعدة على تنقية المياه وتسخينه بحرق قش الأرز، مشيرة إلى أن مشروعها يساعد البحث العلمي في تطهير المياه، والحد من تلوث الهواء، لاسيما السحابة السوداء، والتخلص من قش الأرز عن طريق حرقه لزيادة وقود الديزل الحيوي في توليد الكهرباء.

ويذكر أن الطالبة ياسمين التي  تبلغ من العمر 17 عامًا، الفائزة بجائزة المركز الأول عن فئة علوم الأرض والبيئة بمشروعها الذي يحمل عنوان “القوة الكامنة في قش الأرز” في مسابقة ومعرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة الذي انعقد في بيتسبرج.

وكانت كرمت الإدارة الامريكية الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء المعروفة بوكالة “ناسا” الفضائية، الطالبة المصرية ياسمين يحيى مصطفى الحاصلة على المركز الأول في مسابقة معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة للعام السابق.

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