آلاف اليابانين يتظاهرون ضد قاعدة أمريكية في أوكيناوا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن آلاف الأشخاص أحاطوا بالبرلمان الياباني يوم الأحد للاحتجاج على خطط الحكومة لنقل قاعدة عسكرية أمريكية إلى مكان آخر على جزيرة أوكيناوا.

وبحسب رويترز ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن نحو 28 ألف محتج طوقوا مبنى البرلمان في وسط طوكيو ورفعوا أياديهم ورددوا هتاف “لا تبنوا القاعدة”.

وأضافت أن مئات آخرين شاركوا في احتجاجات مماثلة في أنحاء البلاد.

وكانت أوكيناوا مسرحا للمعارك البرية الوحيدة لليابان في الحرب العالمية الثانية وعبر الكثير من السكان عن استيائهم لاستضافة الجزيرة عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين.

واتفقت الولايات المتحدة واليابان في 1996 على نقل القاعدة الموجودة حاليا في منطقة مكتظة بالسكان إلى موقع جديد في هينوكو لكن الكثير من سكان الجزيرة رفضوا المقترح وأعلنوا عن رغبتهم في نقل القاعدة تماما إلى خارج الجزيرة.

ويقول الكثير من سكان أوكيناوا إنهم يربطون القواعد الأمريكية في اليابان بالضوضاء والتلوث والجريمة.