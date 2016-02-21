اصابة شخصين فى حادثي انقلاب سيارة ودراجة نارية بالفرافرة

أصيب شخصين فى حادثين منفصلين بمركز الفرافرة بالوادى الجديد، حيث أصيب مسن فى حادث انقلاب سيارة على طريق الفرافرة سهل بركة نتيجة السرعة الزائدة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصاب الى مستشفى الفرافرة المركزى لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالحادث كما أصيب طالب فى حادث انقلاب دراجة بخارية بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة وتم نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة .

ورد اخطار الى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الفرافرة سهل بركة مما أسفر عن اصابة محمد خلاف خليفة 65 سنة بجروح وكدمات وتم نقله المستشفى الفرافرة المركزى كما أصيب عوض السيد عوض طالب 15 سنة فى حادث انقلاب دراجة بخارية بقرية الكفاح وتم نقله الى مستشفى الفرافرة المركزى وأحيل إلى النيابة .