بالصور.. وزير الأوقاف:تفعيل مراكز الثقافة الإسلامية وإنشاء مكاتب تحفيظ بمحافظات الصعيد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ضرورة تفعيل مراكز الثقافة الإسلامية بمحافظات الصعيد، والإسراع فى إنشاء 10 مكاتب تحفيظ دراسية للقرآن الكريم كمرحلة أولى، وتقنين أوضاع الكتاتيب التى لا تحمل ترخيص وتنظيم دورة للإفتاء، وتنشيط القوافل الدعوية بالقرى والنجوع.

جاء ذلك خلال اجتماعه بوكلاء وزارة الأوقاف بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا والوادى الجديد، فى ختام زيارته لمحافظة أسيوط اليوم، والتى بدأها بافتتاح المؤتمر الدولى الأول والذى تنظمه جامعة الأزهر فرع أسيوط، تحت عنوان "الفهم الصحيح للتراث الإسلامى، وأثره فى علاج الانحراف الفكرى".

وحضر الاجتماع كل من اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط والشيخ محمد العجمى محمود وكيل وزارة أوقاف أسيوط، والشيخ على طيفور مدير مديرية أوقاف سوهاج والشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف المنيا، والشيخ محمد بخيت مدير مديرية أوقاف الوادى الجديد، والشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بأوقاف أسيوط، والشيخ هانى محمد مدير المتابعة بأوقاف أسيوط .

ومن ناحيته، أعلن اللواء ماجد عبد الكريم عن دعم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الكامل، للمشاركة فى تنفيذ برامج وزارة الأوقاف الدعوية والتثقيفية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى استضافة الدورات التدريبية للائمة .

وأشار الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة أوقاف أسيوط، إلى أن الاجتماع تضمن تأكيد الوزير، على ضرورة البدء فى تشغيل النظام الدراسى العام المقبل بمركز الثقافة الإسلامية بمحافظة أسيوط، على أن يتم عمل مراكز ثقافية بمحافظات المنيا والوادى الجديد، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء 10 مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم كمرحلة أولى بداية من شهر مارس 2016، وتقنين أوضاع الكتاتيب التى لا تحمل ترخيص من الأوقاف، بالإضافة إلى التنسيق مع دار الإفتاء لتنظيم دورة فى شئون الإفتاء وتصحيح المفاهيم الخاطئة بـمشاركة 5 أئمة متميزين من 5 محافظات، من محافظات الصعيد بواقع 25 إمامًا فى دورة مدتها 5 أيام بواقع 20 ساعة دراسية يكون مركزها محافظة أسيوط .

ونوه إلى تفعيل القوافل التوعوية أيام الجمعة والثلاثاء بمشاركة مدير المديرية ومديرى الدعوة بالتناوب مع اختيار الأئمة المتميزين على أن تجوب القوافل القرى والعذب والنجوع مع تخصيص برامج للقضايا الاجتماعية بكل مركز، ومنها حرمة الدماء والتطرف الفكرى بالتعاون مع مراكز الشباب والمؤسسات التعليمية والثقافية.



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