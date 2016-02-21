تأجيل محاكمة 554 متهما فى أحداث عنف بمركزى ملوى وسمالوط لـ28 فبراير

أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة مساء اليوم الأحد، بمحافظة أسيوط، قرارا بتأجيل محاكمة 554 متهما فى أحداث عنف بمركزى ملوى وسمالوط، إلى جلسة 28 الشهر الجارى لمناقشة شهود الإثبات.

نظرت المحكمة 3 قضايا الأولى متهم فيها 204 متهمين باقتحام وحرق متحف ملوى جنوب المنيا، وفى القضية الثانية نظرت ذات المحكمة محاكمة 316 متهما فى حرق كنيسة السيدة العذراء وإدارة مرور ملوى، فى أعقاب أحداث العنف التى شهدتها البلاد عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وفى القضية الثالثة استعمت المحكمة إلى مناقشة بعض أقوال المتهمين فى تكوين خليتين إرهابيتين بمركز سمالوط، والاتهامات الموجهة لهم بشأن تفجيرات بعض محولات الكهرباء بدائرة المركز فى شهر مايو من العام الماضى.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين التحريض على التظاهر والعنف، والتعدى على منشآت عامة، والانضمام إلى جماعة محظورة وإثارة الشغب.