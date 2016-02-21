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استراحة – روما 1-0 باليرمو .. دجيكو يتقدم بعد إهداره فرصة العمر

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استراحة – روما 1-0 باليرمو .. دجيكو يتقدم بعد إهداره فرصة العمر استراحة – روما 1-0 باليرمو .. دجيكو يتقدم بعد إهداره فرصة العمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة روما وباليرمو بمشاركة محمد صلاح كأساسي.

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ويحتل روما الترتيب الخامس قبل لقاء باليرمو برصيد 47 نقطة، وفوزه يرتقي به للمركز الرابع خلف فيورنتينا بفارق نقطة.

ويبدأ سباليتي مواجهة باليرمو في ملعب الأوليمبيكو بتشكيل مكون من تشيزني في حراسة المرمى.

وأمامه الرباعي مايكون ومانولاس وروديجير ولوكاس دين في الدفاع.

ويحل فلورينزي وسيدو كيتا وناينجولان في وسط الملعب.

أما المثلث الهجومي يكون رأسه إدين دجيكو وخلفه ميرالم بيانيتش ومحمد صلاح.

** انطلاق المباراة

** روما 0-0 باليرمو

في الدقيقة 28 يهدر إدين دجيكو هدفا أكيدا والمرمى خال تماما من الحارس، وبعد دقيقتين يستلم كرة داخل المنطقة ويسجل الأول.

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