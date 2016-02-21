خطوات طبيعية تخلصك من القلق النفسى.. اعرف السبب ومارس تمارين الاسترخاء

القلق النفسى من أصعب الأمراض النفسية التى تحتاج إستراتيجية محددة للقضاء عليها حتى لا تؤثر على حياتك بالسلب وتحولها إلى مجموعة من المشكلات غير المتناهية.

ويقدم الموقع الأمريكى "womensday" طريقتين طبيعيتين للتغلب على القلق النفسى وفقا للأبحاث التى أجراها العلماء فى الفترة الأخيرة، وهى:

إذا عرفنا سبب القلق النفسى استطعنا التغلب عليه سريعا

الطب البديل يخلصك من القلق النفسى

>تقول الدكتورة "لوانا ماركويس" أستاذ مساعد الحديث والعلاج السلوكى المعرفى فى كلية الطب جامعة هارفارد إن الحديث مع الغرباء طريق سهل لحل مشكلة القلق النفسى، شريطة أن يكون هذا الغريب ذو حكمة ونظرة صائبة فى كل مجريات الأمور، ولا مانع من الذهاب للطبيب النفسى والحديث معه فى كل ما يشعرك بالقلق، ما يجعلك تفكر بصوت مرتفع مع من تتحدث معه وتصلا إلى سبب القلق ومنه إلى حل كل هذه المشكلات.>نشاهد يوميا تمارين الاسترخاء سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو فى التليفزيون ولكن عدد قليل منا فقط هو من يمارسها رغم أن ذلك هو الطب البديل المستخدم حاليا فى كل العالم لتهدئة العقل والنفس من التوتر والقلق الذى نقابله يوميا فى حياتنا العملية، وقد أقره العلماء كوسيلة فعاله للتخلص من القلق النفسى، ولا يحتاج الاسترخاء إلى مجهود لأدائه ، فكل ما تحتاجه هو الجلوس فى وضع مريح لك وتستنشق الهواء بعمق وتخرج الزفير ببطء حتى يرتخى جسمك وتخرج منه إلى مرحلة التأمل، عند تكرار ذلك يوميا يؤكد العلماء أنك ستتخلص من القلق والتوتر الذى تشعر بهما.