تأجيل محاكمة 74 “إخوانيًا” بتهمة بمحاولة اقتحام مديرية أمن أسوان لـ24 فبراير

قررت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى لطفي، وعضوية عصام محمد عيسى وشريف مجدي، بأمانة سر عبد السلام جاد الكريم ومحمد عبد الوهاب، تأجيل محاكمة 74 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان بمحافظة أسوان لجلسة الأربعاء 24 فبراير الجاري لاستكمال سماع الشهود.

وكانت المحكمة قد استمعت لعدد من الشهود الذين طلب الدفاع الاستماع إليهم ومناقشتهم فى أقوالهم سواء من ضباط الشرطة أو الاهالى .

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة؛ حيث قام المتهمون باقتحام مبنى ديوان عام محافظة أسوان واعتدوا على قوات وحازوا أسلحه ناريه وذخائر وأسلحه بيضاء استخدموها فى الاعتداء على قوات الأمن واحرقوا عدد من سيارات الشرطة.