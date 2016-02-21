المتحدث العسكري يوضح حقيقة إدانة الطفل “شرارة”: المتهم يبلغ من العمر 16عامًا

أوضح العميد محمد سمير، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، ملخص قضية المتهم”أحمد منصور قرني شرارة”، والذي قد أثار الحكم المؤبد الصادر ضده موجة من الجدل وأن عمره 4 سنوات فقط، بأن طبقًَا لأوراق القضية التي نظرت أمام القضاء، وأن المتهم طالب ويبلغ 16 عامًا.

وقال المتحدث، عبر صفتحه الرسمية على موقع التواصل الفيس بوك، إن في 3 يناير 2014 تجمع عدد كبير من جماعة الأخوان أمام عدد من المساجد بمدينة الفيوم، ثم تحركوا في مظاهرة جابت شوارع المدينة ورصد مع بعضهم أسلحة آلية وخرطوش وزجاجات مولوتوف ثم توجهوا جميعاً إلى أحد ميادين المدينة ، وقامو بإشعال النيران بإطارات السيارات ونتج عن ذلك قطع طريق القاهرة الفيوم ، كما قام عدد منهم بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي لإرهاب المواطنين مما دفع الأهالى إلى الإشتباك معهم وحال حضور قوات الشرطة المدنية لفض الإشتباك بإدرهم عناصر الإخوان باطلاق الأعيرة النارية بكثافة، مما نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص مدنين وإصابة عدد كبير من أفراد الشرطة المدنية والمدنين الموجودين بمحيط الواقعة، كما تم إتلاف عمدى لبعض المنشآت والمرافق العامة التى تقدر بملايين الجنيهات.

وأضاف العميد سمير، أنه في 4 يناير 2014 تم تحرير محضر تحريات بمعرفة قطاع الأمن الوطني ورد به إشتراك المدعو “أحمد منصور قرني شرارة”16 سنة” طالب ومقيم بقحافة شارع عرابي بندر الفيوم مع أخرين في الوقائع محل التحقيق. وبتاريخ 5 يناير 2014 أصدرت نيابة الفيوم العامة قرار بضبط وإحضار المذكور بناءً على ما ورد تجاهه بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطني، وبإنتقال جهات الضبط لمحل الإقامة تبين هروبه لمكان غير معلوم.

وأكمل العميد سمير، بتاريخ 18 فبراير 2015 وردت أوراق القضية رقم “280/2014″ إداري قسم الفيوم لنيابة غرب القاهرة العسكرية من النيابة العامة للاختصاص وفقًا للقانون رقم “136″ لسنة 2014 وأعيد قيد القضية برقم “250/2015″ جنايات عسكرية غرب القاهرة. وأنه بتاريخ 8 أبريل 2015 أحيل المذكور “كونه هارب ولم يستجوب” مع باقي المتهمين وعددهم “116″ متهم لمحكمة الجنايات العسكرية، والتي قررت ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وأفادت جهات الضبط بعدم وجود المتهمين بمحل إقامتهم وتبين هروبهم لمكان غير معلوم وقد أسند للمتهم “أحمد منصور قرني شرارة” الإتهامات الواردة بقرار الإتهام.

كما أنه بتاريخ 16 فبراير 2016 صدر الحكم بإدانة المتهم فيما هو منسوب إليه.