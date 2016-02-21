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أشرف النحاس رئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية

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أشرف النحاس رئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية أشرف النحاس رئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية

أشرف النحاس – أرشيفية

أصدر شريف فتحي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف أشرف النحاس قائمًا بأعمال رئيس شركة للطيران للخدمات الجوية، خلفًا لمجدي علوان الذي تم تعينه مستشارًا لرئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صرح بذلك مصدر مسئول بالشركة.

يذكر أن أشرف النحاس له تاريخ طويل في مجال الفنادق وإداره الأغذية والمشروبات، حيث عمل منسقًا إقليمياً بإدرات الأغذية والمشروبات بفنادق هيلتون، كما عمل مديرًا عامًا لعدة فنادق في مجموعة هيلتون العالمية، كما أنه قد عمل مديرًا تنفيذيًا وعضوًا بمجلس إدارة مجموعة رستا لإدارة الفنادق.

 

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