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أردوغان: تركيا من حقها تنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية فى سوريا

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أردوغان: تركيا من حقها تنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية فى سوريا أردوغان: تركيا من حقها تنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية فى سوريا

اردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان بلاده من حقها تنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية فى سوريا .

ونقلت  فوكس نيوز الأمريكية مساء اليوم الأحد عن أردوغان قوله ” إن تركيا تواجه تهديدات والتصدى لمثل هذه التهديدات يعطى لانقرة الحق فى تنفيذ عمليات عسكرية من اى نوع و فى اى مكان توجد فيه هذه التنظيمات الارهابية ” .

وكان الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند قد حذر مؤخرا من ان توسع تركيا فى استخدام القوة فى سوريا يهدد بوقوع حرب مع روسيا ، فيما طالب الرئيس الامريكى باراك اوباما أنقرة بضرورة التحلى بضبط النفس .

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