أردوغان: تركيا من حقها تنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية فى سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان بلاده من حقها تنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية فى سوريا .

ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية مساء اليوم الأحد عن أردوغان قوله ” إن تركيا تواجه تهديدات والتصدى لمثل هذه التهديدات يعطى لانقرة الحق فى تنفيذ عمليات عسكرية من اى نوع و فى اى مكان توجد فيه هذه التنظيمات الارهابية ” .

وكان الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند قد حذر مؤخرا من ان توسع تركيا فى استخدام القوة فى سوريا يهدد بوقوع حرب مع روسيا ، فيما طالب الرئيس الامريكى باراك اوباما أنقرة بضرورة التحلى بضبط النفس .