وفد برلماني يعود من المغرب بعد مشاركته بمنتدى العدالة الاجتماعية

عاد وفد برلماني برئاسة محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، لمطار القاهرة الدولي، قادمًا من المغرب بعد زيارة استغرقت 4 أيام، شارك خلالها في فعاليات المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية الذي عقد بالرباط.

وبحث المنتدى سبل النهوض بدور العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحوار المجتمعي حول شروط ومسئوليات الالتزام بمواثيقها الدولية ومرتكزاتها الدستورية، وشارك فيه ممثلون من منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والاتحاد البرلماني الدولي، والاتحادات البرلمانية الإقليمية وعدد كبير من البرلمانات الوطنية.