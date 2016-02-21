وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ الدولي

تفقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، مساء اليوم، الخدمات والإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ الدولي، واطلع على مراحل التفتيش المختلفة بصالة السفر الرئيسية.

وخضع الوزير لإجراءات التفتيش المُتبعة للمسافرين للاطمئنان على مدى فعاليتها، وتأكد من فعالية منظومة فحص الحقائب إلكترونياً (CTX)و(ADS) وأجهزة (X-Ray) الخاصة بتفتيش حقائب الشحن كمرحلة ثانية من مراحل التفتيش وأجهزة فحص الحقائب إلكترونياً.

وشدد الوزير على متابعة تنفيذ الخطط الأمنية بالمطار، والتأكيد على انضباط الخدمات الأمنية بالمطار وجاهزيتهم ومدى استيعابهم للمهام المكلفين بها.

ا ش ا