فوائد الزنجبيل في علاج حب الشباب

يحتوي الزنجبيل على مواد مضادة للأكسدة، مما يجعله مفيداً للغاية في حل مشاكل البشرة كمكافحة الشيخوخة، حب الشباب، حروق الجلد، والقشرة في الرأس. كما يساعد على تطويل الشعر وتقويته.

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1. الزنجبيل للحماية من شيخوخة الجلد

يعتبر الزنجبيل من المواد المضادة للأكسدة المسؤولة عن زيادة الدورة الدموية وخفض السموم لحماية البشرة. بالتالي، فهو يحدّ من علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويحافظ على شباب البشرة.

2. الزنجبيل للحدّ من حب الشباب والعيوب

هذه التوابل القوية تعتبر جيدة بالنسبة لـ علاج حب الشباب والعيوب، وذلك بسبب خصائصها المطهرة. يعمل الزنجبيل مثل المطهر العميق على المسام المسدودة، ويقضي نهائياً على أي بكتيريا مسببة لحب الشباب. بالإضافة إلى ذلك، هو يحد من الالتهابات وينظف خلايا الجلد الميتة. و لا يعدّ قاسياً على الجلد، ويمكن استخدامه من قبل ذوي البشرة الحساسة أيضاً. كما أنه يعمل على تنعيم البشرة.

خلطة الزنجبيل والعسل والليمون:

الخطوات

• مزج ملعقتين اثنتين من الزنجبيل المبشور مع ملعقتين كبيرتين من العسل، وملعقة صغيرة من عصير الليمون. يترك هذا الخليط جانباً لمدة 30 دقيقة حتى يبرد.

• ضعي هذا الخليط على جميع أنحاء وجهك بلطف ثم اغسليه بعد 30 دقيقة.

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