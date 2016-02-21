مصفف المشاهير طوني المندلق في دبي: الخصلات سرّ شعر النجمات

يداه لا تأخذان استراحة من التصفيف بتاتاً حتى أثناء حديثه العادي، هذا أول ما لفتنا عند لقائه في صالونه الجديد الذي لم يفتتحه عن عبث في دبي بل لأسبابه، فحركات يديه السريعة لا تعكس حيويته فقط بل شغفه لمهنته في تصفيف وابتكار تسريحات جديدة، وربما هذا ما أوصله للحصول على لقب "أفضل مصفف شعر عربي لعام 2015" كما جعله المفضل لدى الكثير من النجمات، "سيدتي" التقت المصفف اللبناني "طوني المندلق" وكان لنا معه الحوار الآتي:

ستبدين أجمل مع نصائح طوني!

ماهي تسريحات الشعر الأكثر شيوعاً لـ2016؟

الموضة اليوم هي الشعر متوسط الطول بين الكتفين وأول الصدر كذلك يجب مراعاة ما يناسب شكل وجه، ولم يعد هناك "موضة" محددة وثابتة في عصرنا خاصة مع اقتحام مواقع التواصل الاجتماعي لحياة الأشخاص، فأصبحت صور المشاهير هي التي تحدد مسار موضة الشعر التي تتغير كل يوم، مثلاً ما إن طبقت قصة الكاريه على شعر نوال الزغبي حتى بدأت بالانتشار ونفذتها كيم وكلوي كارديشيان.

وما إن تدرج قصة معينة من إحدى الفنانات حتى تبدأ شركات منتجات التجميل العالمية مثل "ويلا، لوريال" باختيار اللون والخصل المناسبة لها، إذاً الشهيرات وصورهن هن من يحددن الموضة السائدة.

ما هي ألوان الشعر المناسبة للنساء العربيات؟

الألوان الترابية هي المناسبة للنساء العربيات اللواتي يتميزن ببشرة سمراء، لذلك يجب أن يبتعدن عن ألوان الصبغة "الأصفر والأورانج والأحمر" إلا إذا كانت المرأة ذات بشرة بيضاء، وفي حال أحبت السمراء تجربة هذه الألوان يجب أن تطبق برونزاج مع مكياج مناسب أو أنها ستبدو باهتة، وبإمكانها اختيار درجات البني الفاتح "العسلي" وهو الأفضل لها.

نصائح لكيفية اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه؟

الوجه البيضوي Oval هو ما يجب أن تبحث عنه كل فتاة إذ إنه مناسب للصور "فوتوجونيك" ويمكن تحقيق ذلك بقصة الشعر، فإذا كان وجه المرأة مربعاً أو مستطيلاً أو مثلثاً يجب أن تبحث عن القصة التي تجعله مستديراً أكثر، ويمكن اكتشاف ذلك عن طريق التقاط الصور لنفسها وتقرير إذا كان هذا ما يلائمها أم لا.

علاقتي بالفنانات

حصلت على لقب "أفضل مصفف شعر لعام 2015".. كيف وصلت إليه؟

كانت البداية الحقيقية منذ ما يقارب 25 سنة عندما اختارني المصمم إيلي صعب للاهتمام بنوال الزغبي لأحد ألبوماتها، مباشرة سافرت إلى الخارج وخضعت لدورة "كوافير استوديو" لتغيير التسريحة خلال دقائق، ودورة "Image Consultant" لاختيار الإطلالة المثالية خلال التصوير.

بعد ذلك بدأت التعاون مع المصممين مثل زهير مراد، وفنانين مثل أحلام، كاظم الساهر، ريم المحمودي، شيرين، كلوديا الشمالي، نجوى كرم، لطيفة، وقنوات مثل MTV و LBC وبرامج مثل ستار أكاديمي، ملكة جمال لبنان، The Voice وArab Idol، ودعايات لشركات مثل ويلا وبانتين.

وأصبحت اليوم أتعامل بشكل ثابت مع الفنانات نوال الزغبي، يارا، شيرين، أنغام، نانسي، وأحرص دوماً على توفير الاختلاف بينهن.

هل تطبق تسريحات الفنانات بحسب معايير معينة أم حسب ما يطلبنه؟

أنا استمع دوماً لما يفضلنه، ومن ثمّ أدرس التسريحة إن كانت ستليق بهن أم لا بحسب معايير وأفكار تتطاير داخل رأسي من هنا وهناك وأطبق في النهاية الأنسب، مثل شعر الكاريه للفنانتين أحلام وشيرين والأومبريه لنانسي والأشقر ليارا. وبالطبع أحبذ رؤية الزي أو الفستان الذي سترتديه الفنانة لتنسيق التسريحة الأنسب.

صففت شعر إيميه صياح في Arab Idol.. هل بإمكان أي فتاة الحصول على تسريحاتها؟

أغلب الفنانات يعتمدن على الخصلات المستعارة في تسريحات شعرهن حتى يبدو كثيفاً، وبالتالي تستطيع أي فتاة الحصول على الإطلالة نفسها لكن مع دراية بكيفية جعل هذه الخصلات تبدو طبيعية ومن الشعر نفسه. ولا ننسى بأن إيميه فتاة ناعمة وجميلة وكانت فساتينها أنيقة لذلك احتاجت إلى تسريحات الشعر الكلاسيكية البسيطة.

ما هو دور إكسسوارات الشعر الضخمة بتسريحات طوني المندلق؟

يأتي الإكسسوار دوماً ليجمل المرأة ويكمل إطلالتها، ويوضع إكسسوار الشعر مع التسريحات البسيطة وليس مع التسريحات المعقدة.

شعر كلوديا شيفر وجينيفر لوبيز

من تحب وتتابع من مصففي الشعر؟

يوجد في أيامنا هذه عدد كبير من مصففي الشعر، فهم يتابعوني وأنا أتابعهم خاصة مع توافر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وبصراحة جميعنا نستوحي تسريحاتنا من مصففي الشعر القدماء مثل ألدو كوبلا وكارييتا لأن كل قديم مثل الذهب، فنحن نجدد بتسريحات العقود الماضية كلٌ بطريقته.

مثلاً أنا أدخلت تسريحة Beachwaves في عالم الفن، وهي الشعر المموج مع نهايات حادة باستخدام المكواة.

من هي النجمة التي تحب تصفيف شعرها في المستقبل؟

عملت مع عدد كبير من النجمات العالميات مثل كلوديا شيفر، وأحب أن أصفف شعر جينيفر لوبيز وكلوي وكيم كارديشيان خاصة أن علاقتي بمصفف شعرهن جيدة وأنني افتتحت صالوني في دبي.

حدثنا عن افتتاح صالونك في دبي؟

منذ فترة وأنا أفكر بالقدوم إلى دبي إلا أنني كنت أخاف من هذه الخطوة نظراً لكبر هذه المدينة، ولأن المنافسة فيها قوية وتحتاج إلى عمالقة في هذه المهنة بالإضافة للمال، وها أنا اليوم مستعد لهذه الخطوة و"فايت بشحمي وبلحمي" لأتوسع، وحلمي أن ألقط أميركا وأوروبا من دبي فهي المركز العالمي. واخترت فندق "سانت ريجيس" المبهر ليس عبثاً بل كي يرتبط اسمي وعملي بفخامته، ولدينا قسم خاص للمحجبات والرجال أيضاً، وسأكون موجوداً كل أسبوعين في دبي لخدمة السيدات.