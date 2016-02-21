مكياج عيون القطة بالخطوات

من أصعب أنواع المكياج، مكياج عيون القطة، ولكنه كذلك من أروع أنواع المكياج وأكثرها جاذبيةً، فهو مكياج مميز تحبّه الكثيرات، ولكن قد لا يعرفن طريقة تطبيقه بطريقة صحيحة وجذابة.

يتميز هذا المكياج بحاجته إلى الكثير من الدقة، للحصول على النظرة الكلاسيكية الرائعة التي تريدينها. وقد تكون طريقة تطبيقه صعبةً في كثير من الأحيان، لا سيما إن كنت تعانين من انتفاخ في عينيك، أو من عيون مرهقة ومتعبة. تغلبي على هذه المشاكل جميعها، واستعدي لتطبيق هذا المكياج المميز بهذه الطريقة:

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1-قومي بوضع كريم الإخفاء المناسب للون بشرتك حول عينيك ومناطق الاحمرار والكلف، وكافة عيوب بشرتك الأخرى.

2-قومي باستخدام الكحل السائل بدلًا من قلم الكحل، للحصول على عيون قطة رائعة، ولكن أنت بحاجة إلى تركيز عالٍ عند وضعك الكحل السائل، كي لا يفسد المكياج، كما عليك اختيار نوع جيد من الكحل كي يدوم معك فترةً أطول ويكون أسهل عند تطبيقك له، كما عليك تجربة وضع الكحل السائل ورسمه على شكل القطة أكثر من مرة، قبل تطبيق الماكياج النهائي.

3-قومي بالتحديد الصحيح لعينيك، مع اتّباع منحنى عينيك بدقة، مع مزج الخط العلوي مع الخط السفلي لعينيك.

4-قومي باستخدام قلم الكحل الأسود برسم خط سميك على خط رموشك العلوي لعينيك، بدايةً من الزاوية الداخلية للعين مع سحبها إلى نهاية رموشك، وبعد ذلك قومي بوضع الكحل على الخط السفلي لعينيك مع توصيله إلى الخط العلوي، كما يمكنك ترك عيون القط رقيقةً أو مدبّبةً، عن طريق إضافة الكثير من الكحل أو القليل منه.

5-قومي بإزالة بقايا الكحل من حول عينيك، وذلك بغمس فرشاة ظل العيون النظيفة في مزيل المكياج الخاص بك، والتخلص من كافة بقايا المكياج.

6- إذا كنت تريدين رموشًا كثيفةً وعيونًا واسعةً، قومي بوضع الرموش الصناعية للحصول على نظرة جذابة لعيون القطة، مع وضع الماسكارا لرموش طويلة وجذابة.

7-قومي بوضع اللون الفاتح المفضل لديك على رمشك العلوي، أو ترك عينيك كما هما بدون ظلال.

8-ضعي أحمر الخدود الوردي على خديك وملمّع الشفاه المطابق للون شفتيك، للحصول على نظرة طبيعية رائعة، وترك التركيز الأكثر على عينيك.

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