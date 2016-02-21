أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة سياحة اليونان: سعيدة بزيارة مصر و"أصلى" لعودة السياحة للشرق الأوسط

Google+ Print
وزيرة سياحة اليونان: سعيدة بزيارة مصر و"أصلى" لعودة السياحة للشرق الأوسط وزيرة سياحة اليونان: سعيدة بزيارة مصر و"أصلى" لعودة السياحة للشرق الأوسط
أعربت أيلينا كونتورا، وزيرة السياحة اليونانية، عن سعادتها لزيارة ، واصفة الشعب المصرى بـ"المضيف والودود"، وإنه من أجمل الشعوب القريبة لقلبها.

وقالت "كونتورا"، إن مصر واليونان من أقدم الحضارات فى العالم، وهناك علاقات وطيدة بين البلدين، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس السيسى لليونان فى ديسمبر الماضى عكست حرص مصر على تمتين جسور العلاقات مع اليونان فى مجالات عديدة، مؤكدة أن مصر لديها إمكانيات تؤهلها أن تصبح من أكبر الدول سياحيًا.
>وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (1)
>وقالت كونتورا، خلال المؤتمر الصحفى المقام على هامش توقيع اتفاقية التعاون السياحى بين البلدين، إنها تتطلع إلى نمو وتوسع فى قطاع السياحة المتبادلة مع مصر، وتحقيق مكاسب للدولتين من خلال هذه الصناعة الرائجة، مشيرة إلى أن عدد السياح الذين زاروا اليونان بلغ 26 مليون سائح عام 2015، وسجلت حجم الإيرادات 12 مليار دولار.
>وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (2)
>وأضافت أن العلاقات اليونانية – المصرية تدخل مرحلة جديدة، مؤكدة على إسهامات هشام زعزوع وزير السياحة، فى تعزيز التعاون السياحى بين البلدين، لافتة إلى أننا فى حاجة أن نعمل عن قرب ليكون هناك حزم سياحية مشتركة.
>وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (3)
>وقالت الوزيرة، إننا مررنا بأوقات عصيبة، وهناك كثيرًا من المشكلات تمر بها دول المنطقة، وهناك بعض المقاصد السياحية مغلقة بسبب الظروف الحالية، مؤكدة أن مصر ستكون مقصدًا سياحيًا قويًا لأن لديها ميزة هامة أن السياحة فى مصر على مدار 12 شهرًا، مضيفة، أنها "تصلى" من أجل عودة السياحة فى منطقة الشرق الأوسط، ولا شىء يسعدها بسبب الأوضاع فى المنطقة.

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (4)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (5)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (6)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (7)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (8)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (9)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (10)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (11)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (12)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (13)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (14)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (15)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (16)

وزير السياحه وزاره السياحه اخبار السياحه هشام زعزوع وزاره السياحه اليونانيه (17)


>- وزير السياحة: اتفاقية التعاون مع اليونان حجز زاوية فى تاريخ البلدين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا