وزيرة سياحة اليونان: سعيدة بزيارة مصر و"أصلى" لعودة السياحة للشرق الأوسط

أعربت أيلينا كونتورا، وزيرة السياحة اليونانية، عن سعادتها لزيارة مصر ، واصفة الشعب المصرى بـ"المضيف والودود"، وإنه من أجمل الشعوب القريبة لقلبها.

وقالت "كونتورا"، إن مصر واليونان من أقدم الحضارات فى العالم، وهناك علاقات وطيدة بين البلدين، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس السيسى لليونان فى ديسمبر الماضى عكست حرص مصر على تمتين جسور العلاقات مع اليونان فى مجالات عديدة، مؤكدة أن مصر لديها إمكانيات تؤهلها أن تصبح من أكبر الدول سياحيًا.

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>وقالت كونتورا، خلال المؤتمر الصحفى المقام على هامش توقيع اتفاقية التعاون السياحى بين البلدين، إنها تتطلع إلى نمو وتوسع فى قطاع السياحة المتبادلة مع مصر، وتحقيق مكاسب للدولتين من خلال هذه الصناعة الرائجة، مشيرة إلى أن عدد السياح الذين زاروا اليونان بلغ 26 مليون سائح عام 2015، وسجلت حجم الإيرادات 12 مليار دولار.

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>وأضافت أن العلاقات اليونانية – المصرية تدخل مرحلة جديدة، مؤكدة على إسهامات هشام زعزوع وزير السياحة، فى تعزيز التعاون السياحى بين البلدين، لافتة إلى أننا فى حاجة أن نعمل عن قرب ليكون هناك حزم سياحية مشتركة.

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>وقالت الوزيرة، إننا مررنا بأوقات عصيبة، وهناك كثيرًا من المشكلات تمر بها دول المنطقة، وهناك بعض المقاصد السياحية مغلقة بسبب الظروف الحالية، مؤكدة أن مصر ستكون مقصدًا سياحيًا قويًا لأن لديها ميزة هامة أن السياحة فى مصر على مدار 12 شهرًا، مضيفة، أنها "تصلى" من أجل عودة السياحة فى منطقة الشرق الأوسط، ولا شىء يسعدها بسبب الأوضاع فى المنطقة.

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