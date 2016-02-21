المتحدث العسكرى يكشف حقيقة الحكم على الطفل أحمد شرارة

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، ملخصا لقضية المتهم أحمد منصور قرنى شرارة ، موضحا انه بتاريخ 3 / 1 / 2014 تجمع عدد كبير من جماعة الأخوان أمام عدد من المساجد بمدينة الفيوم، ثم تحركوا فى مظاهرة جابت شوارع المدينة ورصد مع بعضهم أسلحة آلية وخرطوش وزجاجات "مولوتوف "، ثم توجهوا جميعاً إلى أحد ميادين المدينة ، وقاموا بإشعال النيران فى إطارات السيارات، ونتج عن ذلك قطع طريق" القاهرة –الفيوم" ، وأطلق عدد منهم الأعيرة النارية بشكل عشوائى لإرهاب المواطنين مما دفع الأهالى إلى الاشتباك معهم ، وحال حضور قوات الشرطة المدنية لفض الاشتباك بادرهم عناصر الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة مما نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص مدنين، وإصابة عدد كبير من أفراد الشرطة المدنية والمدنين الموجودين بمحيط الواقعة، كما تم إتلاف عمدى لبعض المنشآت والمرافق العامة التى تقدر بملايين الجنيهات ( مديرية الصحة بالفيوم - عدد من سيارات قوات الشرطة - سيارات شركة الغاز بالفيوم - سيارة مجلس الدفاع الوطنى .

وأضاف المتحدث العسكرى :" فى تاريخ 4 / 1 / 2014 تم تحرير محضر تحريات بمعرفة قطاع الأمن الوطنى ورد به اشتراك المدعو : أحمد منصور قرنى شرارة ، 16 سنة طالبن ومقيم بقحافة شارع عرابى بندر الفيوم مع آخرين فى الوقائع محل التحقيق .

>واستطرد المتحدث العسكرى :"و بتاريخ 5 / 1 / 2014 أصدرت نيابة الفيوم العامة قرارا بضبط وإحضار المذكور بناءاً على ما ورد تجاهه بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطنى ، وبانتقال جهات الضبط لمحل الإقامة تبين هروبه لمكان غير معلوم" .

وأشار المتحدث العسكرى إلى انه فى تاريخ 18 / 2 / 2015 وردت أوراق القضية رقم ( 280/2014) إدارى قسم الفيوم، لنيابة غرب القاهرة العسكرية من النيابة العامة للاختصاص وفقاً للقانون رقم ( 136) لسنة 2014 ، وأعيد قيد القضية برقم ( 250 / 2015) جنايات عسكرية غرب القاهرة ، وفى تاريخ 8 / 4 / 2015 أحيل المذكور ( كونه هارب ولم يتم استجوابه مع باقى المتهمين وعددهم 116 متهما لمحكمة الجنايات العسكرية، والتى قررت ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وأفادت جهات الضبط بعدم وجود المتهمين بمحل إقامتهم وتبين هروبهم لمكان غير معلوم وقد أسند للمتهم أحمد منصور قرنى شرارة الاتهامات الواردة بقرار الاتهامات ، وبتاريخ 16 / 2 / 2016 صدر الحكم بإدانة المتهم فيما هو منسوب إليه .

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