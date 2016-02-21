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قوى "14 آذار" تحمل حزب الله مسئولية افتعال مشكلات مع السعودية ودول الخليج

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قوى "14 آذار" تحمل حزب الله مسئولية افتعال مشكلات مع السعودية ودول الخليج قوى "14 آذار" تحمل حزب الله مسئولية افتعال مشكلات مع السعودية ودول الخليج
حملت قيادات قوى 14 آذار، فى بيان صحفى، مساء اليوم الأحد، حزب الله وحلفاءه ، مسئولية افتعال المشكلة الخطيرة مع المملكة العربية ودول الخليج، وضرب استقرار لبنان المالى والمعيشى والاجتماعى.
>وجددت القيادات مطالبتها للحزب بالانسحاب من جميع المعارك التى تجرى فى سوريا والمنطقة.

وطالبت قيادات "14 آذار" عقب اجتماعها فى "بيت الوسط" وتلاه الرئيس فؤاد السنيورة، اللبنانية باحترام الدستور والقرارات الشرعية الدولية، ودعتها إلى الاجتماع الفورى لتأكيد احترام لبنان للإجماع العربى وسيادة الدول العربية.

وأعلنت تأييدها الكامل للملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى، وعدم المس بسيادة واستقلال أى دولة من الدول العربية، ورفضها لتحويل لبنان إلى قاعدة لضرب أى دولة عربية، وللتدخل فى شئونها، وكذلك رفضها لتحويله ضحية لأى دولة .

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مصر 365

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