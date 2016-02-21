أخبار ليبيا اليوم.."البنتاجون": لا توجد معلومات تشير لمقتل رهينتين صربيين بصبراتة

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية حول مقتل رهينتين صربيين فى غارات سلاح الجو على صبراتة، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تأكيد مصادر عسكرية إيطالية 118 موقعا فى ليبيا على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابى المسلح.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، بأنها على علم بالتقارير التى تشير إلى مقتل رهينتين صربيين، غير أن المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك أوضح أنه لا توجد معلومات تشير إلى أن مقتل الشخصين كان من جراء الغارة التى شنتها الطائرات الأمريكية ضد معسكر للتدريب تابع لتنظيم داعش فى ليبيا.

وأضاف كوك فى بيان أصدره البنتاجون أن القوات الأمريكية قامت بمراقبة المعسكر لعدة أسابيع قبل شن الغارة الجوية، مؤكدا أنه لم يكن هناك مؤشر إلى وجود أى مدنيين وقت شن الغارة. وتابع قائلا: إنه فى الوقت الذى لم تتضح فيه بعد ملابسات مقتل الشخصين الصربيين غير أن الولايات المتحدة ستواصل تبادل كل ما يمكن أن يتوفر من معلومات مع الحكومة الصربية.

فيما رصدت أخبار ليبيا اليوم ما ذكرته مصادر عسكرية إيطالية 118 موقعا فى ليبيا على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابى المسلح، مشيرة إلى أنها ستكون مستهدفة من قبل التحالف الدولى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المصادر قولها إن استهداف مواقع التنظيم فى ليبيا سيتضاعف خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن بدأت أمريكا العملية بقصف موقع لـ"داعش" فى صبراتة غرب البلاد.

يشار إلى أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى أعلنت، أمس السبت، أن بلدان الاتحاد الأوروبى تنتظر طلب حكومة شرعية فى ليبيا للتدخل ضد تنظيم "داعش." واعتبر مراقبون ليبيون أن المؤشر واضح لقرب التدخل الأجنبى فى بلادهم، لاسيما وأن موجرينى ألمحت من خلال تصريحاتها إلى دعم دولى لحكومة فايز السراج التى تنتظر مجلس النواب منحها الثقة خلال الأيام المقبلة.