تقرير في الجول - تعرف على مهاجم مانشستر سيتي الذي هز شباك تشيلسي في ظهوره الأول

استطاع المهاجم الفرنسي دافيد فاوبالا تسجيل هدف فريق مانشستر سيتي الأول في مرمى تشيلسي وذلك في أول ظهور له مع الفريق الأول للسماوي هذا الموسم.

وكان فاوبالا أحد الأسماء الشابة التي استدعاها المدرب بيللجريني من فريق الشباب بمانشستر سيتي من أجل إشراكهم في مباراة الكأس أمام تشيلسي وذلك في إطار خطة المدرب التشيلي لإراحة نجومه قبل مباراة دينامو كييف في دوري الأبطال هذا الأسبوع.

ونجح فاوبالا في تعديل النتيجة لسيتي في الدقيقة 37 من المباراة وذلك قبل أن يعود تشيلسي ويتقدم في النتيجة في الشوط الثاني.

وانضم فاوبالا صاحب الـ 19 عاما إلى أكاديمية سيتي الصيف الماضي بشكل مجاني بعد أنتهاء عقده مع لينس الفرنسي بعد أن قرر اللاعب ترك فريقه الفرنسي الذي لم يسمح له في 2014 بالرحيل إلى واتفورد الانجليزي الذي كان يرغب في ضمه ولكن النادي الفرنسي رفض العرض المقدم لهم.

وصرح فاوبالا بعد رفض عرض واتفورد "لقد أدت الرحيل ولكنهم منعوني وقرروا ألا يعتمدوا عليا بعد ذلك مستقبلا لذلك سوف أرحل عنهم مجانا بنهاية عقدي بدون ندم".

ولم يلعب فاوبالا الذي مثل منتخبات فرنسا للناشئين والشباب تحت 16 و17 و18 سنة أي مباراة مع الفريق الأول لنادي لينس أي مباراة سابقا وكان أول عقد أحترافي يوقعه هو ذاك الذي وقعه الصيف الماضي مع مانشستر سيتي.

ويلعب فاوبالا كمهاجم ولكنه مع فريق الشباب يشارك أحيانا كجناح أيمن وشارك هذا الموسم في 16 مباراة مع فريق الشباب لمانشستر سيتي سجل خلالهم 4 أهداف.