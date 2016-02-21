بالصور.. الدفاع المدنى يسيطر على حريق بمزرعة نخيل فى الخارجة

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريق محدود نشب فى إحدى مزارع النخيل بالخارجة دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم التعامل مع النيران وإخمادها والانتهاء من مراحل التبريد تحسبا لاشتعالها مرة أخرى بسبب سرعة الرياح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد من نجدة الخارجة يفيد باندلاع النيران بإحدى مزارع النخيل بمنطقة المنور بمدينة الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد النيران ولم يسفر الحريق عن أية وفيات أو إصابات باستثناء احتراق عدد من أشجار النخيل وكميات من الأشجار.



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