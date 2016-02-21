أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

انطلاق مهرجان تعامد الشمس بأسوان بحضور وزيري الثقافة والآثار ومحافظ أسوان

Google+ Print
انطلاق مهرجان تعامد الشمس بأسوان بحضور وزيري الثقافة والآثار ومحافظ أسوان انطلاق مهرجان تعامد الشمس بأسوان بحضور وزيري الثقافة والآثار ومحافظ أسوان

 

محافظة أسوان

احتفلت محافظة أسوان اليوم بمهرجان تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل، وذلك بحضور وزيري الأثار الدكتور ممدوح الدماطي والثقافة حلمي النمنم ومحافظ أسوان اللواء مجدي حجازي.

وبدأت الاحتفالات بتنظيم كرنفال شعبي لأهالي مدينة أبو سمبل، بمشاركة 400 شاب يتقدمهم عربة رمسيس ومركب الشمس، للاحتفال بمهرجان تعامد الشمس اليوم بمدينة أبوسمبل السياحية، حيث انطلق الاحتفال من حي منشية النوبة وحتى معبد رمسيس الثاني.

وفي سياق متصل افتتح الوزيران ومحافظ أسوان متحف توثيق إنقاذ معبدي أبوسمبل والذي بلغت تكلفته مليوني جنيه، والذي يضم مقتنيات أثرية ووثائقية لعمليات إنقاذ المعبدين وإنقاذ آثار النوبة الغارقة، وتم على هامش افتتاح المتحف تكريم عدد من الشخصيات الأثرية.

كما تم افتتاح معرض سيدات أثرن في تاريخ ، والذي يضم 20 صورة لشخصيات نسائية مصرية من عصور مختلفة لهن دور مؤثر في تاريخ مصر.

وقال محافظ أسوان مجدى حجازي إن فعاليات مهرجان تعامد الشمس ستختتم غدا 22 فبراير بمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبده في أبي سمبل، والذي من المتوقع أن يشهده آلاف السائحين والمصريين، ويتزامن مع حدوث الظاهرة تقديم فقرات فنية للفرق المشاركة في الفعاليات بساحة المعبد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا