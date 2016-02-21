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صور| محمود سعد وأمين حداد وأنغام في عزاء “علاء الديب”

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صور| محمود سعد وأمين حداد وأنغام في عزاء “علاء الديب” صور| محمود سعد وأمين حداد وأنغام في عزاء “علاء الديب”

أقيم مساء، اليوم الأحد، عزاء الكاتب الكبير علاء الديب فى مسجد عمر مكرم بالتحرير، وحضر لتأدية واجب العزاء، الإعلامي محمود سعد، محمد سلماوي، صبري فواز، والفنانة أنغام وشريف عرفة، والكاتب الصحفى أحمد سيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والشاعر أمين حداد والكاتب بدر سليمان الرفاعى وغادة شهبندر والمخرج مروان حامد والكاتب الصحفي حمدي عبد الرحيم ومالك عادل والشاعر إبراهيم داوود.

توفى الكاتب والروائي علاء الديب عن عمر 77عامًا، وقد ولد فى القاهرة عام 1939، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1960، وعمل فى مؤسسة “روز اليوسف” الصحفية، وأنشأ بابه الأسبوعي “عصير الكتب” فى مجلة “صباح الخير” وكان من أشهر الأبواب فى الصحافة الثقافية.

 

 

 

 

 

 

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