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رئيس بلدية لندن يقول إنه يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

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رئيس بلدية لندن يقول إنه يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رئيس بلدية لندن يقول إنه يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

عمدة لندن بوريس جونسون

قال رئيس بلدية لندن يوم الأحد إنه سيدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر إجراؤه في 23 يونيو.

وأضاف بوريس جونسون إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لم يحقق الإصلاح الأساسي للاتحاد الأوروبي.

وبحسب رويترز تابع جونسون خارج منزله في شمال لندن “أنا سأروج للتصويت بالخروج … لأنني أريد اتفاقا أفضل لشعب هذا البلد لتوفير المال عليهم ولاستعادة زمام السيطرة.”

ويأتي هذا القرار بعد يوم من دعوة كاميرون للاستفتاء يوم 23 يونيو وعن نيته بأن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعدما حصلت على تنازلات من الدول الأخرى الأعضاء وصفها بأنها تعطي بريطانيا وضعا خاصا في أكبر تكتل تجاري في العالم.

وجونسون شخصية سياسية استعراضية تخفي وراء قناع طموحا سياسيا شرسا بأن يخلف كاميرون. ولديه القدرة على ترجيح الموقف صوب الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب قدرته في التأثير على الرأي العام.

وكان كاميرون قد دعا جونسون يوم الاحد إلى عدم الانضمام لمعارضي عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال كاميرون لبي.بي.سي “أقول لبوريس ما أقوله للآخرين.. وهو أننا سنكون في أمان أكبر وسنكون أقوى وسنكون في حال أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.”

 

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