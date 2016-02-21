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أخبار المغرب اليوم.. اليونسكو تُشيد بجهود الرباط للنهوض بالأمازيغية

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أخبار المغرب اليوم.. اليونسكو تُشيد بجهود الرباط للنهوض بالأمازيغية أخبار المغرب اليوم.. اليونسكو تُشيد بجهود الرباط للنهوض بالأمازيغية

أخبار المغرب

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول إشادة منظمة "اليونسكو" بجهود المغرب للنهوض بالأمازيغية، حيث قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فى المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس مايكل ميلوارد، إن اليوم العالمى للغة الأم يشكل مناسبة للتركيز على أهمية هذه اللغات فى الحفاظ على الهوية واحترام التعددية الثقافية.

وأوضح ميلوارد ، فى تصريح صحفى، أن هذه المناسبة، التى تحتفل بها الدول الأعضاء باليونسكو فى 21 فبراير من كل سنة، تمثل فرصة للعمل على ترسيخ القيم الإنسانية للغات الأم والمساهمة فى توعية النساء والرجال بأهمية حماية الهوية واحترام التعددية الثقافية.

اخبار المغرب اليوم..


>ومن أخبار المغرب اليوم أيضًا، إحياء مئات الناشطين اليوم السبت الذكرى الخامسة لتأسيس حركة 20 فبراير المعارضة، وتجمع هؤلاء فى مدينة الرباط، رافعين شعارات تُطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.

وتطالب الحركة بالإصلاح فى المغرب خلال "الربيع العربى" عبر المشاركة باعتصامات فى الرباط، رافعين شعارات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تأكيد وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، بأن لم تطلب استضافة القمة العربية المقبلة، بعد اعتذار المغرب عن عدم استضافتها.

وأضاف شكرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش مشاركته فى منتدى التجارة والاستثمار فى أفريقيا "الكوميسا"، المنعقد بشرم الشيخ، أن المشاورات منذ إعلان المغرب عن موقفها كانت تدور بالتشاور مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن تكون الدولة التى تلى المغرب فى الترتيب وهى موريتانيا، هى من تستضيف القمة.

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