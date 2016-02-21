ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات السيدة زينب بدمشق لـ83 قتيلا و178 مصابا

ارتفعت حصيلة التفجيرات الثلاثة التى وقعت بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق فى سوريا، والتى تبناها تنظيم "داعش" الإرهابى، إلى 83 قتيلا و178 جريحا أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء السورية: إن "إرهابيين فجروا بعد ظهر اليوم سيارة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات تبعها تفجيران انتحاريان بحزامين ناسفين بعد تجمع المواطنين لإسعاف الجرحى."

وأفاد مصدر طبى فى مستشفى المجتهد بأن “المستشفى استنفر كل طاقاته وتم تجهيز غرف العمليات لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة وتقديم الإسعافات الأولية بشكل مستعجل والخدمات للمصابين بهذا التفجير الإرهابى وأغلبية الإصابات من الشيوخ والأطفال والنساء".

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