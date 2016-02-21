الجيش التونسى يقتل سائق سيارة دخلت منطقة عسكرية عازلة

>أفاد الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية اليوم الأحد أن دورية عسكرية قتلت مساء أمس السبت شخصًا وأصابت ثلاثة آخرين عندما أطلقت النار على سيارتهم التى دخلت منطقة عسكرية عازلة فى أقصى جنوب البلاد للعبور منها نحو ليبيا.

وقال المقدم بلحسن الوسلاتى، إن "سيارة رباعية الدفع قادمة من الجزائر دخلت بشكل غير شرعى مساء أمس المنطقة العسكرية العازلة فى برج الخضراء بأقصى الجنوب التونسى ورفضت الامتثال لأوامر بالتوقف"، فأطلقت عليها دورية عسكرية النار ما أدى إلى مقتل السائق الذى "لم يكن يحمل أوراق إثبات هوية" وإصابة ثلاثة "على مستوى الأرجل".

وأوضح أن السيارة كانت تقل عشرة أفراد هم ثمانية مغاربة وشخصان لا يحملان أوراق اثبات هوية قالا إنهما جزائريان، لافتا إلى أن السائق توفى قبل وصوله إلى المستشفى.

وأضاف أن ركاب السيارة قالوا عند التحقيق معهم إنهم كانوا يعتزمون العبور إلى ليبيا المجاورة للسفر منها بشكل غير شرعى نحو أوروبا.

ونهاية آب 2013، أعلنت وزارة الدفاع حدود تونس الجنوبية مع جارتيها الجزائر (غرب) وليبيا (شرق) منطقة عسكرية عازلة بهدف مقاومة عمليات تهريب السلع والسلاح والجماعات الجهادية.

وترتبط تونس بحدود برية طولها حوالى 500 كلم مع ليبيا وحوالى 1000 كلم مع الجزائر.

ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، انتشر على طول هذه الحدود تهريب السلع المختلفة والمخدرات والأسلحة.