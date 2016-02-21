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في الجول يكشف - تفاصيل تعاقد الأهلي المنتظر مع يول

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في الجول يكشف - تفاصيل تعاقد الأهلي المنتظر مع يول في الجول يكشف - تفاصيل تعاقد الأهلي المنتظر مع يول

مدة التعاقد وأعضاء الجهاز المعاون وموعد الإعلان الرسمي. هذا ما يكشفه FilGoal.com في تفاصيل تعاقد الأهلي المنتظر مع المدرب الهولندي المخضرم مارتن يول.

واقترب الأهلي من إتمام التعاقد مع يول، بعدما اتفق محمود طاهر شفهيا بالفعل مع المدرب الهولندي. ( اقرأ التفاصيل )

وعلم FilGoal.com أن طاهر سيجتمع مع يول غدا الاثنين المقبل في لندن، من أجل توقيع العقود رسميا.

ويمتد تعاقد الأهلي مع يول لموسم ونصف الموسم.

أما بخصوص الجهاز المعاون، فطلب يول اصطحاب مدربين مساعدين من اختياره بواقع مدرب عام وآخر للأحمال.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي رسميا عن التعاقد مع يول في بداية الأسبوع المقبل.

لكن السؤال.. متى سيتولى يول المسؤولية رسميا؟

سيحضر يول إلى القاهرة قبل مباراة الأهلي وبتروجيت في الجولة الـ20 من الدوري، والمقرر لها يوم 2 مارس المقبل.

ولكن انطلاقة الأهلي تحت قيادة يول قد تكون للمقاصة في الجولة الـ21.

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