فادي طلبي يطلق «لغتي»

أطلق الفنان الجزائري، فادي طلبي، أغنية منفردة جديدة بعنوان «لغتي»، والتي تحث على الاهتمام باللغة العربية؛ تزامناً مع يومها العالمي.

«لغتي» تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، بمشاركة مجموعة من أطفال مدرسة المروج الإنجليزية في الشارقة، وذلك لتعزيز اهتمام الأطفال بلغتهم العربية، من خلال كلمات الأغنية التي كتبها فداء ياسر الجندي، ولحنها فادي نفسه، فيما تولى توزيعها أيلي سابا.

وقد عبر فادي طلبي عن سعادته البالغة لإطلاق هذه الأغنية الهادفة، التي تعبر كلماتها عن مدى اعتزازه وولائه للغة العربية، التي هي عنوان كيان الأمة، ولغة القرآن التي يجب على المجتمع التمسك بها والدفاع عنها.

من ناحيتها، عبرت نفيسة أحمد الملا، مديرة مدرسة المروج، التي ساعدت طاقم عمل الكليب في تنفيذ الأغنية وترشيح بعض الأطفال لتصوير الفيديو كليب، عن سعادتها بمشاركة مدرستها في تنفيذ «لغتي»، لاسيما أنها أغنية هادفة تخاطب الكبار قبل الصغار في المحافظة على لغتنا العربية.

يذكر أنه قد تم إطلاق كليب أغنية «لغتي» في أغلب القنوات الفضائية الغنائية، كما يتم عرضها على موقع يوتيوب، إلى جانب عرض مقاطع منها على حسابات فادي طلبي المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.