بالصور..حفل لعبدة الشيطان في مصر والجهات الأمنية تتدخل

كشف نقيب الموسيقين في مصر المطرب هاني شاكر،الدكتور علاء سلامة رئيس لجنه تنميه الموارد بالنقابة بتتبع حفلة "عبدة الشيطان" التي ستعزف في ملهى ليلي بوسط البلد. وعلى الفور إنتقل علاء إلى ملهى ليلي اسمه "شهر زاد" بوسط المدينة و إخطار السلطات بوجود شبكة لعبدة الشيطان دخلت مصر لتنظيم عده حفلات. وأعلن الدكتور علاء سلامة أن الشبكه تضم أربعة عازفيين مصري وأمريكاني وبحريني وقطري. وأعلن الفنان هاني شاكر ان النقابة سوف يكون لها حساباً رادعاً مع مثل هذه الفرق الموسيقية المتسللة التي تدعو إلى الفتن.

وفي إتصال هاتفي بالإعلامي وائل الابراشي في برنامجه"العاشرة مساء"، قال هاني شاكر أن الفرقة تعمل من دون تصريح أو ترخيص نهائي وأوضح أن رئيس لجنة التنيمة الدكتور علاء سلامة قام بتصوير بعض الشباب وظهرت على ملابسهم العلامة الماسونية وقيامهم بعمل ماكياج غريب.

وأضاف هاني إنه إتصل هاتفياً بالمستشار الإعلامي للنقابة الذي تواصل بدوره مع الجهات الأمنية موضحاً أن الحفل ألغي بعد معرفة القائمين عليه بوجود إجراءات تتخذ ضدهم ،ولكن هناك حفلة أخرى ستقام اليوم بأحد الفنادق فتم التواصل مع مدير أمن مدينة الجيزة والموضوع برمته الأن في أيدي الجهات الأمينة.

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