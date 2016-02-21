جيني اسبر تترك حبيبها الشاعر وتقبل الزواج من رجل بعمر أبيها؟

انتهت الفنانة جيني اسبر من تصوير احد أدوار البطولة في مسلسل الكوميديا البدوية " الطواريد " للمخرج مازن السعدي حيث تؤدي شخصية " جواهر " حيث غادرت الامارات العربية المتحدة ووصلت إلى سورية .

وعن العمل قالت جيني في حديث خاص لـ " سيدتي نت " : أديت شخصية " جواهر " و هي تعيش قصة حب كبيرة مع حسان شاعر القبيلة ولكن قصة الحب تتعرض للكثير من المواقف الكوميدية وخصوصاً في ظل رفض والدها لهذا الزواج عدا عن الدور الذي تلعبه جواهر في حث " وضحة " التي تؤدي دورها نسرين طافش على الزواج ".

وعن اجواء العمل و التجربة البدوية أضافت : " كانت أجواء العمل جميلة وانعكست الروح الكوميدية على تصرفاتنا وعشنا لحظات جميلة مع الأصدقاء وفريق العمل " .

ولفتت جيني انها اختارت المكياج بما يتناسب مع الشخصية البدوية وانها أحبت الملابس وطريقة إطلالتها في العمل " .

ولفتت جيني إلى أنها عادت إلى دمشق لاستكمال تصوير دورها في مسلسل البيئة الشامية " خاتون " حيث تؤدي شخصية " تقلا " وعنها أضافت في حديثها لـ " سيدتي نت " : هي فتاة تعيش والدها وشقيقها في مزرعة يعملون بها وخلال العمل يطلب صاحب المزرعة الذي هو بعمر والدها الزواج بها فتقبل خوفاً من أن يطردهم إلا أن شقيقها يقف إلى جانبها ولا يتم هذا الزواج وبنفس الوقت فإن " تقلا " مغرمة بالزيبق الذي يؤدي دوره الفنان معتصم النهار ".

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