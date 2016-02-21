سامر المصري يخوض المواجهة بدلاً من عابد فهد

بدأ الفنان السوري سامر المصري تصوير دور البطولة في مسلسل " السلطان و الشاه " وهو عمل تاريخي هذا وسيؤدي سامر في العمل، شخصية السلطان العثماني سليم الأول ويتناول المسلسل فترة حكم السلطان العثماني سليم الأول وصراعه مع الشاه إسماعيل الصفوي، وهي الفترة المعروفة بالضبابية لدى المسلمين والعرب، والتي دار حولها الكثير من اللغط، وتسلط الأحداث الضوء على أسرار هذه الحقبة الزمنية، التي غيّرت مسار الحياة السياسية في المنطقة العربية، وكيف أثرت الصراعات داخل قصر الحكم على تغيير الأوضاع في المنطقة.

هذا وحل سامر بديلاً للنجم السوري عابد فهد الذي كان مقرراً ان يؤدي بطولة العمل إلا أن إنشغاله بالفيلم السينمائي " يوم من الأيام " بالإضافة إلى انشغاله بتصوير مسلسل " نوايا بريئة " في القاهرة .

من جهة أخرى ما زال أمر مشاركة سامر في المسلسل التاريخي احمد بن حنبل للمخرج عبد الباري أبو الخير أمر غير محسوم رغم أنه كان من الأسماء الأساسية في العمل حيث أن تنسيق أوقات التصوير هو الذي يحدد مدى إمكانية مشاركة سامر في كليهما وخصوصاً أن " السلطان و الشاه " يصور في القاهرة بينما العمل الآخر في بيروت .

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