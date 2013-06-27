الجامعة العربية تثمن دور الأكاديمية البحرية فى نشر المفاهيم المجتمعية

ثمن الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد إبراهيم التويجرى من الدور الذى تلعبه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى نشر مبادئ المسئولية المجتمعية.

وأكد أن المسئولية المجتمعية من أهم الأمور التى يجب الاهتمام بها كونها تؤدى إلى وجود المشاريع والأفكار التى تهتم بالنواحى المجتمعية والتى ستعود بالنفع على الوطن العربى وتدفع الدول العربية وشعوبها إلى الأمام.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ممثلة فى معهد الإنتاجية والجودة التابع لها بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ندوة قومية حول "المسئولية المجتمعية – الحاضر بمقر الأكاديمية البحرية بميامى بالإسكندرية اليوم الخميس.

وأعرب التويجرى عن أمله فى أن تستمر الندوات والاجتماعات التى تقدم المشاريع الاجتماعية والوطنية، خاصة وأن الأكاديمية بكافة إمكانياتها ومجالاتها دائما تفتح ذراعيها وهى خير مؤسسة تعليمية تقدم كافة العلوم والخدمات إلى الوطن العرب.

من جانبه، صرح رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج أن تلك الندوة تأتى فى إطار قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بدور هام لنشر مفاهيم ومبادئ المسئولية المجتمعية فى إطار التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم الفنى والإرشاد الإستراتيجى لتطبيق المواصفات القياسية الدولية (أيزو 26000) لأول مرة بدعم من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى (SIDA) لمدة 4 سنوات (2014-2011).

وأكد عبد الغفار على دور الهيئة فى نشر الوعى بمبادئ ومفاهيم المسئولية المجتمعية وأهمية تطبيقها فى كافة المنشآت الوطنية فى جميع أنحاء مصر بصرف النظر عن حجمها أو نشاطها أو موقعها، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتنظيم سلسلة من الندوات القومية من قبل فى محافظات القاهرة والجيزة وأسوان للتوعية بهذا الموضوع خلال العامين الماضيين منذ صدور المواصفة الدولية فى نوفمبر 2010.