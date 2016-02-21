3.5 مليون دولار ثمن سيارة جيمس بوند

بيعت سيارة آستون مارتن (Aston Martin) من طراز DB 10 صممت لأحدث أفلام جيمس بوند (James Bond) الذي يحمل اسم Spectre ، مقابل نحو 3.5 مليون دولار بعد 5 دقائق من عرضهافي مزاد علني، لتتجاوز السعر المتوقع.

ولطالما ارتبطت سيارة آستون مارتن بشخصية العميل 007، والسيارة التي بيعت هي واحدة من 10 سيارات صممت للفيلم الذي شهد تجسيد دانيال كريج (Daniel Craig) للدور الشهير للمرة الرابعة.

وقال أحد القائمين على دار مزادات Christie’s إن المزايدة على (Spectre silver DB 10) التي عرضت في مزاد (James Bond Spectre) استمرت أقل من 5 دقائق، وكان السعر المتوقع بين مليون و1.5 مليون جنيه إسترليني لكن السيارة بيعت مقابل 2434500 جنيه (3.48 مليون دولار).

وحقق Spectre حوالي 879 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ بدأ عرضه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويؤدي Craig دور البطولة في Spectre، والذي عرض في دبي وعدد من الدول العربية، وتدور أحداث الفيلم حول تلقي العميل 007 رسالةً من مجهول حول واقعة في الماضي، فتقوده للسفر إلى المكسيك ثم العاصمة الإيطالية روما، ليقابل لوسيا سييرا (مونيكا بيلوتشي)، وهي أرملة مجرم تسعى للانتقام من بوند لضلوعه في قتل زوجها، فينجح جيمس بوند في لقائها سراً، لتقوده إلى منظمة Spectre ذات النشاطات الإرهابية.

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