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تايلور سويفت تتألق في زفاف صديقتها بفستان من تصميم اللبنانية ريم عكرا

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الأحد 21-02-2016 23:22

حضرت النجمة العالمية تايلور سويفت (Taylor Swift) مساء أمس السبت حفل زفاف صديقتها المقربة Britany Maack في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

سويفت البالغة من العمر 26 عاماً، والتي غالباً ما تعتمد على المصمم Joseph Cassell في إطلالاتها، تألقت بفستان وردي ناعم من تصميم اللبنانية ريم عكرا، التي أتت إطلالة العروس بتوقيعها أيضاً.

وتحدثت تايلور عن السبب الذي جعلها هي والعروس تختارا الظهور في حفل الزفاف بإطلالة من تصميم ريم عكر، قائلة: "ريم تصمم مجموعة من أجمل فساتين حفلات الزفاف، فقمت أنا وبريتني بتصفح مجلة " Vogue" حتى أشارت إلى هذا الفستان الذي أعجبها كثيراً، لقد كان واحداً من أفضل أيامي، كان يوماً رائعاً للغاية".

يشار الى أن تايلور سويفت كانت قد افتتحت حفل توزيع جوائز الغرامي لعام 2016 الذي أقيم في لوس أنجلوس بأغنية Out Of The Woods من ألبومها الأخير 1989، الذي نالت عليه في الحفل على جائزة غرامي لأفضل ألبوم غنائي وكذلك على غرامي لأفضل أغنية مصوّرة كليب Bad Blood.

 

تايلور سويفت ترد على كانيي ويست من غرامي وتكذبه

 

 

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