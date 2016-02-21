ضحية واقعة الخصوص للنيابة: ضربني بالنار عشان قولتله «عيب» ترفع السلاح على أطفال

استمع المستشار أحمد حسن، وكيل أول نيابة الجمالية، لأقوال بائع أطلق عليه أمين شرطة النار من سلاحه الميري، في مستشفى الحسين، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة الخصوص.

وقال “ابراهيم ياسر زينهم” في التحقيقات، إنه صباح أمس السبت، سمع أصوات صراخ في الشارع الذي يقطن به، وباستطلاعه للأمر، تبين وجود مشاجرة بين أمين الشرطة جاره، وبين أطفال في الشارع بسبب تشاجرهم مع نجلة الأخير.

وأضاف المجني عليه، أن الأمين لم يكتفي بالتشاجر مع الأطفال، بل وأشهر سلاحه في وجههم، مما أثار استيائه، وعند توجيه اللوم له قائلاً “مايصحش دول عيال صغيرة” أجابه الأمين “مالكش دعوة، وادخل بيتك عشان ماضربكش انت بالنار”.

وتابع المجني عليه، أنه فور سماعه التهديد من الأمين، نهره وقال له “ليه إن شاء الله، طب وريني هاتضربني بالنار إزاي” فبادره المتهم بطلقة في قدمه.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود بلاغ للعقيد عمرو إدريس مأمور قسم الخصوص بنشوب مشاجرة بين “مهدي أ م” أمين شرطة من قوة مديرية أمن السويس مع أحد جيرانه بمنطقة الخصوص يدعى “إبراهيم ياسر” – بائع فلاتر – أطلق خلالها أمين الشرطة عيارًا ناريًا من سلاحه الميري استقر في ساق جاره المجني عليه، نتج عنه تهتك فى أوتار الساق وكسر مضاعف.