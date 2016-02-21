تشكيل روما – صلاح أساسيا في مواجهة باليرمو

أعلن لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما عن تشكيل فريقه لمواجهة باليرمو في لقاء الجولة 26 من الدوري الإيطالي الذي جاء فيه محمد صلاح جناح الفريق أساسيا.

ويحتل روما الترتيب الخامس قبل لقاء باليرمو برصيد 47 نقطة، وفوزه يرتقي به للمركز الرابع خلف فيورنتينا بفارق نقطة.

ويبدأ سباليتي مواجهة باليرمو في ملعب الأوليمبيكو بتشكيل مكون من تشيزني في حراسة المرمى.

وأمامه الرباعي مايكون ومانولاس وروديجير ولوكاس دين في الدفاع.

ويحل فلورينزي وسيدو كيتا وناينجولان في وسط الملعب.

أما المثلث الهجومي يكون رأسه إدين دجيكو وخلفه ميرالم بيانيتش ومحمد صلاح.