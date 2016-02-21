احذر السيجارة "الملغومة".. شاهد تأثير الحشيش والبانجو على كل عضو فى جسمك

لو فكرت فى الأضرار الخطيرة التى كشفتها مؤخرا الأبحاث الحديثة حول مخدر الحشيش والبانجو فلن تجرؤ على إشعال السيجارة "الملغومة"، حيث ثبت أنها ترفع فرص الإصابة بالجنون والاكتئاب ونوبات القلق والفصام والإصابة بميول انتحارية، وكما تزداد فرص الإصابة بسرطان الخصية والجلطة الدماغية والغباء وضعف الانتصاب، ولا غنى عن التحلى بالإرادة والعزيمة القوية لكى تحرر نفسك من عبودية وسجن هذه المخدرات التى تسرق أحلى أيام الشباب وتسلب طاقتهم.

ونكشف لكم خلال هذا التقرير المزيد من التفاصيل حول تأثير سيجارة الحشيش والبانجو على جميع أجزاء الجسم، وذلك حسبما أشارت الجمعية الأمريكية للطب النفسى وحسبما نشر بمجلة علوم الخلية ومجلة نيتشر الأمريكية.

بداية نوضح أن البانجو هو عبارة عن مزيج من أوراق وزهور نبات القنب، أما الحشيش فهو عبارة عن المادة الصمغية الراتينجية المستخلصة من النبات نفسه، وتخلط معها الكثير من المواد الأخرى، والماريجوانا تشبه البانجو إلى حد كبير، ولكنها تحتوى على تريكزات أقل من المادة الفعالة تتراهيدروكانبينول "THC"، والتى توجد فى جميع هذه المواد المخدرة، والتى تحتوى أيضأ على مادة كانابيديول " cannabidiol"

وإليكم هذا الإنفوجرافيك الذى يرصد تأثيرات الحشيش والبانجو على المخ:

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