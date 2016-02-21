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أخصائى جهاز هضمى: تناول الألياف يقينا من أورام المعدة ومشكلات القلب

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أخصائى جهاز هضمى: تناول الألياف يقينا من أورام المعدة ومشكلات القلب أخصائى جهاز هضمى: تناول الألياف يقينا من أورام المعدة ومشكلات القلب
بسبب تناول الطعام غير الصحى وعدم الحصول على الخضراوات والفواكه الكافية يعانى البعض من حالات إسهال أو إمساك فترات طويلة ما يعرض حياتهم إلى الخطر بسبب المشكلات التى تحدث نتيجة طول مدة حالات الإسهال والإمساك.

ويقول الدكتور أسامة فكرى رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بمستشفى دار الشفاء وأخصائى الجهاز الهضمى والكبد، إن هناك معتقدات خاطئة تزيد من حالات الإسهال والإمساك مثل عبارة "لو عندك إمساك تناول أكلات فيها ألياف ولو عندك إسهال لا تتناول أكلات فيها ألياف حتى لا تزيده" وهذا خطأ كبير فتناول الألياف ليس له علاقة بمدة الإسهال أو الإمساك، حيث اكتشف بعض الباحثين بعد إجراء دراسات على الحفريات القديمة أن بكتيريا الأمعاء أو ما يعرف باسم "البراز" كانت صحية بدرجة كبيرة عند أجدادنا القدماء نظرًا لتناولهم أطعمة تعتمد على الألياف بشكل كبير فى الخضراوات والفواكه.

ويضيف الدكتور أسامة فكرى أن هناك قاعدة صحية تقول "كلما كان وزن بكتيريا الأمعاء كبيرًا تأكدنا أن صحة الشخص أفضل"، وهذا لن يتحقق إلا بتناول كميات كبيرة من الأطعمة التى تحوى الألياف والتى تبعدنا عن أمراض السكر والقلب ومشكلات الجهاز الهضمى وأورام المعدة.

ويتابع أسامة فكرى: فى وقتنا الحالى هناك بعض الأفراد يعانون من حالات إسهال مزمنة لا يوجد لها علاج ما يهدد حياتهم وقد اكتشف الباحثون عملية جديدة تساعد فى بقائهم على قيد الحياة بدون إسهال وذلك عن طريق زراعة "بكتيريا الأمعاء" المفيدة بعد نقلها للمريض من متبرع وهذه العملية حصلت مؤخرًا على موافقة منظمة الصحة والدواء الأمريكية FDA.

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مصر 365