طائرة عسكرية إماراتية كادت تصطدم بطائرة ركاب فى فبراير

قالت صحفية فى الإمارات العربية المتحدة إن تحقيقا لهيئة الطيران المدنى وجد أن طائرة مقاتلة كانت على بعد 3.5 ثانية فقط من الاصطدام بطائرة ركاب فى دبى فى شهر فبراير.وقال التقرير الأولى الذى أشارت إليه صحيفة "ذى ناشونال" اليوم الخميس، إن الطائرة الإماراتية كانت تقوم بتدريبات عندما كادت تصطدم بطائرة بوينغ 777 كانت متجهة إلى إسطنبول وعلى متنها 431 راكبا.

ولم يصب أحد فى الحادث الذى وقع فى الثانى عشر من فبراير الماضى. وقال التقرير إن الطائرة المقاتلة، وهى من طراز بى إيه إى هوك، قامت بمناورة طارئة للابتعاد عن طائرة الركاب التابعة لشركة طيران الإمارات.