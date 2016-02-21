فيديو| النائب محمد بدوي: مناقشة اللائحة التنفيذية غدًا

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن مناقشة اللائحة سيتم تناولها غدًا وجلسة اليوم تمثل جلسة تحضيرية لمناقشة تقرير لجنة إعداد اللائحة.

وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج”مباشر من العاصمة”المذاع علي قناة “ONTV” أنه يعترض على إرسال المشروعات بقوانين لمجلس الدولة لمراجعتها وصياغاتها مؤكدًا أن هذا انتزاع لسلطة المجلس التشريعية وتغول السلطات علي بعضها البعض بالمخالفة لمواد الدستور.

وأشار نائب الجيزة إلي أن المادة 190 لم توضح ارسال القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها في دور انعقاد مجلس النواب أو ما قبل استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

وأكمل «بدوي»، أن زيادة عدد اللجان الداخلية لمجلس النواب، هي ظاهرة صحية، منوهًا على أن المجلس به مجموعة كبيرة من الأعضاء المتخصصين في مجالات مختلفة، وزيادة اللجان يجعل كل متخصص يعمل في مجاله لتحقيق الفائدة.

" frameborder="0">