حريق جامعة الشارقة يتلف 19 مركبة ولا إصابات

شب، ظهر اليوم، حريق بموقف مركبات طالبات كليات البنات بجامعة الشارقة، بالقريب من كلية الآداب، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على الحريق في غضون 15 دقيقة، دون أن يؤدي إلى أي إصابات بشرية، ولكنه تسبب في حريق وتلف 19 مركبة.

وأفاد العقيد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، الذي أشرف بنفسه على عملية الإطفاء، أن غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة قد تلقت بلاغاً من أمن المدينة الجامعية في الحادية عشرة و16 دقيقة صباح أمس، يفيد بنشوب الحريق، وهرعت فرق من الدفاع المدني من مراكز سمنان والصجعة ومويلح، وصهاريج مياه من بلدية مدينة دبي.

وأوضح أن سبب الحريق (المبدئي) كان عطلاً في إحدى المركبات اشتعلت فيها النيران، وانتشرت إلى المركبات الأخرى بفعل المظلات التي صنعت من مواد قابلة للاشتعال، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني سيطرت سريعاً على النيران، وحالت دون انتشارها إلى المواقف الأخرى وإلى مباني الكليات المجاورة.

وأشار العقيد عبد الله مبارك بن عامر إلى أن كليات الجامعة تعمل بشكل طبيعي جداً، ولم يؤثر الحريق برغم قوته في سير الدراسة بالكليات كافة، موجهاً الشكر والتقدير إلى كل الجهات التي شاركت في عملية الحريق.